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कानपुर

‘पूरे मुस्लिम समाज को अतीक-मुख्तार से जोड़ना अन्याय’, ओवैसी के बयान पर BJP विधायक का बड़ा हमला

Surendra Maithani On Owaisi: कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। मैथानी ने ओवैसी को सपा-कांग्रेस से बड़ा मुस्लिम नेता बताते हुए मुख्तार-अतीक के मुद्दे पर बड़ी नसीहत दे डाली। पढ़ें पूरी खबर...
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कानपुर

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Pratiksha Gupta

Jun 30, 2026

Kanpur BJP MLA, Atiq Ahmed controversy

'पूरे मुस्लिम समाज को अतीक-मुख्तार से जोड़ना अन्याय', ओवैसी के बयान पर BJP विधायक का बड़ा हमला | फोटो सोर्स- patrika.com

Atiq Ahmed Mukhtar Ansari: AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी विधायक ने एक तरफ जहाँ ओवैसी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बड़ा मुस्लिम नेता माना है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपराधियों के नाम पर राजनीति न करने की सख्त नसीहत भी दे डाली है।

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Published on:

30 Jun 2026 05:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘पूरे मुस्लिम समाज को अतीक-मुख्तार से जोड़ना अन्याय’, ओवैसी के बयान पर BJP विधायक का बड़ा हमला

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