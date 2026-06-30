'पूरे मुस्लिम समाज को अतीक-मुख्तार से जोड़ना अन्याय', ओवैसी के बयान पर BJP विधायक का बड़ा हमला | फोटो सोर्स- patrika.com
Atiq Ahmed Mukhtar Ansari: AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी विधायक ने एक तरफ जहाँ ओवैसी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बड़ा मुस्लिम नेता माना है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपराधियों के नाम पर राजनीति न करने की सख्त नसीहत भी दे डाली है।
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