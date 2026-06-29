कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे बदलेगा मौसम, गरज-चमक और बारिश के आसार; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

कानपुर देहात में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।इटावा में गरज-चमक के साथ आंधी-पानी की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। रात के समय तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। फर्रुखाबाद में दिनभर बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने से हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।