UP Monsoon: लखनऊ आंधी-बारिश से मिली राहत, लेकिन यूपी में लू और वज्रपात का डबल अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। कहीं बारिश तो कहीं लू की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी किए जा रहे अलर्ट और सलाह पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल, आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन वज्रपात और लू के डबल अलर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बदलता मौसम कभी राहत तो कभी परेशानी का कारण बन सकता है।