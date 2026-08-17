BJP New National Team List: स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री! भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कौन से चेहरे? देखिए लिस्ट

स्मृति ईरानी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
BJP New National Team List: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में उत्तर प्रदेश के नेताओं को खास महत्व दिया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।
नितिन नवीन के करीब 7 महीने पहले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन का इंतजार किया जा रहा था। अब पार्टी ने संगठन में नई जिम्मेदारियों का ऐलान कर दिया है। नई टीम के गठन में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। ऐसे में यूपी में पार्टी का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के नेताओं को जगह दिए जाने को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय संगठन में यूपी के नेताओं की मौजूदगी से राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
BJP की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी के नेताओं को जिम्मेदारी देने के पीछे क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हरीश द्विवेदी और रेखा वर्मा को दोबारा महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलना पार्टी के पुराने संगठनात्मक अनुभव और आगामी चुनावी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को BJP की नई राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाया गया है। पार्टी संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका एक बार फिर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी स्मृति ईरानी का नाम महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में नई टीम में उनकी भूमिका को आने वाले चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई राष्ट्रीय टीम में दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से यूपी का प्रतिनिधित्व और मजबूत हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से नई भाजपा राष्ट्रीय टीम में शामिल प्रमुख चेहरों में स्मृति ईरानी (पूर्व सांसद अमेठी), हरीश द्विवेदी ( पूर्व सांसद, बस्ती), रेखा वर्मा (पूर्व सांसद, लखीमपुर खीरी), भोला सिंह (पूर्व सांसद, बुलंदशहर), अमर पाल मौर्य (ओबीसी मोर्चा, राज्यसभा सांसद)और डॉ. तारिक मंसूर (पूर्व MLC, अलीगढ़) के नाम शामिल हैं। पार्टी की नई टीम में यूपी के नेताओं को मिली जगह को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करना भाजपा की आगामी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
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