BJP New National Team List: स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री! भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कौन से चेहरे? देखिए लिस्ट

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से नई भाजपा राष्ट्रीय टीम में शामिल प्रमुख चेहरों में स्मृति ईरानी (पूर्व सांसद अमेठी), हरीश द्विवेदी ( पूर्व सांसद, बस्ती), रेखा वर्मा (पूर्व सांसद, लखीमपुर खीरी), भोला सिंह (पूर्व सांसद, बुलंदशहर), अमर पाल मौर्य (ओबीसी मोर्चा, राज्यसभा सांसद)और डॉ. तारिक मंसूर (पूर्व MLC, अलीगढ़) के नाम शामिल हैं। पार्टी की नई टीम में यूपी के नेताओं को मिली जगह को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करना भाजपा की आगामी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।