17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

BJP New National Team List: स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री! भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कौन से चेहरे? देखिए लिस्ट

BJP New National Team List: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी के कई नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Aug 17, 2026

smriti irani national general secretary bjp new national team see list

स्मृति ईरानी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

BJP New National Team List: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में उत्तर प्रदेश के नेताओं को खास महत्व दिया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद टीम का ऐलान

नितिन नवीन के करीब 7 महीने पहले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन का इंतजार किया जा रहा था। अब पार्टी ने संगठन में नई जिम्मेदारियों का ऐलान कर दिया है। नई टीम के गठन में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।

2027 के यूपी चुनाव पर भाजपा की नजर

उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। ऐसे में यूपी में पार्टी का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के नेताओं को जगह दिए जाने को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय संगठन में यूपी के नेताओं की मौजूदगी से राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण पर भी फोकस

BJP की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी के नेताओं को जिम्मेदारी देने के पीछे क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हरीश द्विवेदी और रेखा वर्मा को दोबारा महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलना पार्टी के पुराने संगठनात्मक अनुभव और आगामी चुनावी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

स्मृति ईरानी को महामंत्री की जिम्मेदारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को BJP की नई राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाया गया है। पार्टी संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका एक बार फिर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी स्मृति ईरानी का नाम महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में नई टीम में उनकी भूमिका को आने वाले चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष पद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई राष्ट्रीय टीम में दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से यूपी का प्रतिनिधित्व और मजबूत हुआ है।

यूपी से इन नेताओं को मिली राष्ट्रीय संगठन में जगह

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से नई भाजपा राष्ट्रीय टीम में शामिल प्रमुख चेहरों में स्मृति ईरानी (पूर्व सांसद अमेठी), हरीश द्विवेदी ( पूर्व सांसद, बस्ती), रेखा वर्मा (पूर्व सांसद, लखीमपुर खीरी), भोला सिंह (पूर्व सांसद, बुलंदशहर), अमर पाल मौर्य (ओबीसी मोर्चा, राज्यसभा सांसद)और डॉ. तारिक मंसूर (पूर्व MLC, अलीगढ़) के नाम शामिल हैं। पार्टी की नई टीम में यूपी के नेताओं को मिली जगह को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करना भाजपा की आगामी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

‘आपके NTA ने अभी क्या किया,मोदी जी, देख लीजिए’, राहुल गांधी ने UGC-NET परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
rahul gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 04:07 pm

Published on:

17 Aug 2026 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP New National Team List: स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री! भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कौन से चेहरे? देखिए लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow Hotel News: विदेश मंत्रालय के अफसर बनकर होटल में घुसे 3 युवक, स्टाफ-गेस्ट को बनाया बंधक, दस्तावेज ले जाने का आरोप

Lucknow Hotel News Gomti Nagar News Lucknow Crime News
लखनऊ

वायरल वीडियो ने खोली सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, जानिए क्या बोली छात्राएं

मिड-डे मील, साफ-सफाई और सुविधाओं को लेकर उठे सवाल; वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Lucknow Crime News: बड़े नेताओं संग तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार का दावा, नाबालिग से दुराचार के आरोप में सुभासपा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार

Lucknow Crime News Lucknow Rape Case Ranjit Singh Rathore
लखनऊ

Lucknow Student Protest: सरकारी स्कूलों में एंट्री और कैमरा बैन, बच्चों की सुरक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग सख्त हुआ

रकारी विद्यालय का प्रतीकात्मक दृश्य, स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर सख्ती की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में बारिश के बीच 250 छात्राओं का प्रदर्शन, 8 किमी दौड़ीं, शिक्षकों की कमी पर मचा हंगामा

बारिश के बीच दुबग्गा-कानपुर बाईपास चौराहे पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करतीं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.