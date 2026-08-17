‘आपके NTA ने अभी क्या किया,मोदी जी, देख लीजिए’, राहुल गांधी ने UGC-NET परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना

Rahul Gandhi On UGC NET: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट 2026 के कुछ विषयों की परीक्षा दोबारा कराए जाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि PM नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकती। राहुल गांधी ने कहा कि विद्यार्थियों के वर्षों का समय ‘चुराया जा रहा है’ और जब तक PM मोदी इस मुद्दे पर जवाब नहीं देते, वह इसे उठाते रहेंगे।