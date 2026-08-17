Ranchi Student Protest: छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा-आंदोलनकारी छात्रों से खुद करें मुलाकात

नई दिल्ली। रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने पत्र के जरिए सीएम सोरेन को सलाह दी है कि वे आंदोलनकारी छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें, ताकि सरकार की ओर से उनकी समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हो सके। राहुल गांधी ने पत्र में देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय शिक्षा तंत्र पर आरएसएस और भाजपा ने कब्जा कर लिया है और इसे छात्रों के शोषण व उत्पीड़न का माध्यम बना दिया है।