‘हमें देशभक्ति का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए’, प्रियांक खरगे ने RSS, BJP और ABVP पर साधा निशाना

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों की जून 2026 की UGC-NET परीक्षा रद्द कर दी है। इसको लेकर प्रियांक खरगे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'तो प्रह्लाद जोशी कहां हैं? ये वही लोग हैं, जिन्होंने इतने महीनों तक धर्मेंद्र प्रधान को हटने नहीं दिया। देशभर में लाखों छात्रों को विरोध करना पड़ा। फिर बहुत अनिच्छा से, कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी ताकतों को एकजुट होने से रोकने के हित में, उन्होंने इस्तीफा दिया, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं।'