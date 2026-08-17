Tamil Nadu Farmers Loan Waiver: सीएम विजय का किसानों को बड़ा तोहफा, 75 हजार रुपए तक के कृषि ऋण पूरी तरह माफ

Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को विधानसभा में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, उन्होंने किसानों के लिए अतिरिक्त फसल ऋण माफी की घोषणा की है। इसके तहत 75 हजार रुपए तक का कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं, 75 हजार से 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कुछ राशि माफ की जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 13.34 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य के किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला ले रही है। खास बात है कि यह घोषणा विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद की गई है, जिसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।