तमिलनाडु में TVK सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम विजय ने दिया कामकाज का पूरा हिसाब

सीएम विजय ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह रही कि राज्य ने शराब की बिक्री पर लगाम कसने के लिए 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद कर दीं। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से शराब की खपत कम करने की नीति का हिस्सा है। साथ ही नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम तेज करने के लिए 65 खास टास्क फोर्स बनाई गई हैं।