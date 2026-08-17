Tarapith Hotel Fire: तारापीठ मंदिर के पास बड़ा हादसा, होटल में भीषण आग, 7 तीर्थयात्रियों की जिंदा जलकर मौत

West Bengal Hotel Fire: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर के पास सोमवार सुबह अचानक उठी आग की लपटों ने तीर्थनगरी को मातम में बदल दिया। जिस इलाके में श्रद्धालु मां तारा के दर्शन के लिए पहुंचे थे, वहीं एक निजी होटल में भड़की भीषण आग ने कई जिंदगियां छीन लीं। शुरुआती आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य झुलस गए हैं। राहत और बचाव दल मौके पर जुटे हैं और घटना की जांच जारी है।