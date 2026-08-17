Ashok Dham Temple Stampede: ‘बिजली का खंभा गिरने से फैली अफवाह, महज 2 मिनट में बिगड़ी स्थिति’, डीएम ने बताया कैसी हुई घटना

उन्होंने कहा कि इस अफवाह के कारण बाईं ओर लगी महिलाओं की कतार में दबाव बढ़ गया। इसके चलते महिलाएं एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगीं। पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां सुबह 3 बजे से ही गश्त और निगरानी कर रही थीं। यह घटना अचानक हुई और महज 2 मिनट के भीतर स्थिति बिगड़ गई। हम इस समय सदर अस्पताल में हैं। मृतकों में सभी महिलाएं हैं। मृतकों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है।