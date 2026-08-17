Shehzad Poonawalla Resignation: भाजपा से शहजाद पूनावाला की विदाई, दोबारा सौंपा इस्तीफा; मोदी नेतृत्व के प्रति जताया भरोसा

Shehzad Poonawalla Resigns Again from BJP: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले को अब एक बार फिर औपचारिक रूप दे दिया है। 17 अगस्त 2026 को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजे पत्र में उन्होंने आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों तथा प्राथमिक सदस्यता से मुक्त किए जाने का आग्रह किया है। खास बात यह है कि संगठन से अलग होने की बात कहते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की विचारधारा के प्रति अपना समर्थन जारी रखने का संकेत दिया है।