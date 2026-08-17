तमिलनाडु में भ्रष्टाचार पर घिरी विजय सरकार, अन्नामलाई बोले- ‘कुछ मंत्री मांग रहे कमीशन, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग’

K Annamalai statement on Tamil Nadu Government Corruption: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर अक्सर जोर देते रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विजय सरकार के कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी टेंडर संभालने वाले ठेकेदारों से कुछ मंत्री कमीशन मांग रहे हैं।