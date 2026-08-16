Tamil Nadu News: सीएम विजय की मां को लेकर बयान पर घिरे BJP प्रदेश अध्यक्ष, शिकायत हुई दर्ज

Nainar Nagendran Vijay Mother Remark: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन विवादों में घिर गए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत की गई है। दरअसल, शिकायत में मामले की जांच कर मानहानि और सार्वजनिक आचरण से जुड़े प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।