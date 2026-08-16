कर्नाटक के गवर्नर ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी पर जताई चिंता, मुख्य सचिव को लिखा पत्र

ज्ञापन में दावा किया गया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट से इलाके में कृषि और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, परियोजना से 5.03 लाख से अधिक फलदार पेड़, सालाना करीब 49.4 लाख लीटर दूध का उत्पादन और 8,400 से ज्यादा पशु प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली करीब 840 एकड़ जमीन, रेशम किसानों से जुड़ी लगभग 501 एकड़ शहतूत की खेती और करीब 12,400 पेड़ों वाले सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन पर भी असर पड़ने का दावा किया गया है।