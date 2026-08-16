Vadodara News: रक्षाबंधन से पहले भाई-बहन की करंट से मौत, स्विमिंग पूल में जुड़वां बच्चों ने भी तोड़ा दम

15 अगस्त के बाद रविवार की छुट्टी होने के कारण परिवार ने रिसॉर्ट के कमरे में रुककर समय बिताने का निर्णय लिया। रविवार को महफूज सिद्दीकी, पत्नी, पुत्र मोईज सिद्दीकी, पुत्री आयत सिद्दीकी तथा 8 साल के जुड़वां बेटों मोहम्मद हमजा और मोहम्मद नोमान के साथ रिसॉर्ट की कैंटीन में चाय-नाश्ता करने गए। दोनों जुड़वां बच्चे नाश्ता खत्म करके खेलने के लिए बाहर चले गए। करीब दस मिनट बाद परिवार के अन्य सदस्य कैंटीन से बाहर निकले तो दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। इसी दौरान बेटी आयत सिद्दीकी की नजर स्विमिंग पूल में बच्चों के कपड़ों पर पड़ी। वह तुरंत स्विमिंग पूल की ओर दौड़ी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि दोनों बच्चे स्विमिंग पूल में डूब रहे थे। इसके बाद परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।