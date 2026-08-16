Ahmedabad News: रंजिश में युवक पर तलवार, धारिया से वार कर की हत्या

इसी रंजिश के चलते भद्रेश के जीजा सागर उर्फ माफिया परमार ने अजय को फोन करके जान से मारने की धमकी देनी शुरू की थीं। शनिवार रात को गोटली नाम के व्यक्ति ने अजय को फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। शनिवार मध्यरात्रि बाद दो से ढाई बजे को दौरान अजय और उसका बुआ का लड़का भारत सालवी सुभाषब्रिज सर्कल पर बैठे थे। इसी दौरान राजस्थान पासिंग के पिकअप डाला में सवार होकर सात से आठ लोग हाथों में तलवार, धारिया, चाकू लेकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। उसमें विशाल चौहान और उसके साथी थे। इन लोगों को देख अजय और भारत ने भागना शुरू किया, लेकिन आरोपियों ने अजय को घेर लिया और उस पर एक के बाद एक कई वार किए और भाग गए। जख्मी अजय को पहले पुखराज और फिर निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।