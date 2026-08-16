मेट्रो ट्रेन तक पहुंच होगी आसान, एएमटीएस ने शुरू की विशेष बसें

Ahmedabad: मेट्रो रेल स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब आसपास के नागरिकों को निजी वाहन या महंगे साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन को आसपास के आवासीय, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों से जोड़ने के लिए एएमटीएस ने दो नए फीडर बस रूट शुरू किए हैं। फीडर रूट-8 सर्कुलर और रूट-9 एंटी सर्कुलर के जरिए लोग एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन से निकलकर 9.95 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रमुख इलाकों तक आसानी से इन बसों के जरिए पहुंच सकेंगे। मेट्रो से आगे का सफर कर सकेंगे।खास बात यह है कि इस कनेक्टिविटी के लिए वयस्क यात्री को केवल 5 रुपए और बच्चे को 3 रुपए किराया देना होगा।