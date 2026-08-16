16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

मेट्रो ट्रेन तक पहुंच होगी आसान, एएमटीएस ने शुरू की विशेष बसें

मेट्रो रेल स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब आसपास के नागरिकों को निजी वाहन या महंगे साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन को आसपास के आवासीय, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों से जोड़ने के लिए एएमटीएस ने दो नए फीडर बस रूट शुरू किए हैं।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Aug 16, 2026

amts

एएमटीएस बस सेवा को हरी झंडी दिखाते महापौर व अन्य।

Ahmedabad: मेट्रो रेल स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब आसपास के नागरिकों को निजी वाहन या महंगे साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन को आसपास के आवासीय, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों से जोड़ने के लिए एएमटीएस ने दो नए फीडर बस रूट शुरू किए हैं। फीडर रूट-8 सर्कुलर और रूट-9 एंटी सर्कुलर के जरिए लोग एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन से निकलकर 9.95 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रमुख इलाकों तक आसानी से इन बसों के जरिए पहुंच सकेंगे। मेट्रो से आगे का सफर कर सकेंगे।खास बात यह है कि इस कनेक्टिविटी के लिए वयस्क यात्री को केवल 5 रुपए और बच्चे को 3 रुपए किराया देना होगा।

महापौर हितेश बारोट ने 15 अगस्त को खोखरा स्थित महाराणा प्रताप चौक पर भालकेश्वर महादेव मंदिर के पास नए फीडर रूट का लोकार्पण किया। एएमटीएस के अनुसार दोनों रूट की बस सेवा एपरेल पार्क मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर फिर इसी स्टेशन पर समाप्त होगी। रूटों में अनाज बाजार, मद्रासी मंदिर, एलजी अस्पताल, कृष्णबाग, मणिनगर टर्मिनस, दक्षिणी सोसायटी, आशापुरी सोसायटी (आवकार हॉल), गुजरात हाउसिंग बोर्ड (हरिपुरा), हाटकेश्वर सर्कल और अमराईवाड़ी जैसे प्रमुख स्थान जुड़ेंगे।

40 से 45 मिनट के अंतराल में चलेंगी बस

फीडर सेवा के लिए दो बसें लगाई गई हैं। एक बस सर्कुलर और दूसरी एंटी सर्कुलर रूट पर चलेगी। दोनों रूट पर प्रतिदिन कुल 32 ट्रिप होंगी, जिनमें 16 सर्कुलर और 16 एंटी सर्कुलर फेरे शामिल हैं। बसें करीब 40 से 45 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। इस सेवा से मेट्रो और शहर की बस सेवा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

इसके माध्यम से आसपास के लोग शहर के विविध भागों में पहुंच सकेंगे। फिलहाल मेट्रो ट्रेन तक पहुंचने के लिए लोग अपने वाहनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रिक्शा व अन्य साधनों से आते हैंं जो काफी महंगा पड़ता है। इस सुविधा के चलते जहां किराया कम होगा वहीं दूसरी ओर कुछ देर के अंतराल में यह सुविधा मिल सकेगी। इसके चलते लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी। फिलहाल दो एएमटीएस के दो विशेष रूट चलाए गए हैं। इस तरह की सुविधा लोग चाहते थे, अब यह पूरी हो रही है। अन्य कुछ मेट्रो रेल स्टेशनों पर भी इस तरह की सुविधा होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

16 Aug 2026 11:01 pm

Published on:

16 Aug 2026 11:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मेट्रो ट्रेन तक पहुंच होगी आसान, एएमटीएस ने शुरू की विशेष बसें

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad News: रंजिश में युवक पर तलवार, धारिया से वार कर की हत्या

ranip police station
अहमदाबाद

Gujarat: गांवों में परिवारों को निजी जमीन खरीदकर निःशुल्क आवासीय प्लॉट देगी राज्य सरकार

CM Bhupendra patel
अहमदाबाद

खेड़ा जिले में चितलाव-सरदारपुरा के बीच पुल हुआ धराशायी

Bridge Collapses Between Chitlav and Sardarpura in Kheda District
अहमदाबाद

शहर में अब पैदल चलना होगा ज्यादा सुरक्षित व आसान, मनपा ने तैयार किया प्लान

pedestrian first
अहमदाबाद

आणंद में उमेटा के पास रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से जुड़वां भाइयों की मौत

Twin brothers drown in resort swimming pool near Umeta, Anand
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.