Gujarat: गांवों में परिवारों को निजी जमीन खरीदकर निःशुल्क आवासीय प्लॉट देगी राज्य सरकार

Ahmedabad. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को घर के लिए नि:शुल्क प्लॉट देने के लिए निजी जमीन भी खरीदेगी। यदि ग्राम पंचायतों के पास ग्रामीण आवासीय भूमि की, सरकारी खाली या बंजर, गौचर जमीन की पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे परिवारों को निःशुल्क प्लॉट देने के लिए निजी जमीन खरीदी जोगी।