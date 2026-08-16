शहर में अब पैदल चलना होगा ज्यादा सुरक्षित व आसान, मनपा ने तैयार किया प्लान

ahmedabad: सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रीयन सिग्नल, रोड मार्किंग, साइनेज के साथ पर्याप्त रोशनी की सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा। मनपा ने पेडेस्ट्रीयन फर्स्ट विजन के तहत योजना तैयार की है।मनपा के अनुसार महापौर हितेश बारोट, मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कमलेश पटेल के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना की खास बात यह होगी कि फुटपाथ को अलग-अलग टुकड़ों में विकसित करने के बजाय जंक्शन, इंटरसेक्शन, बस स्टॉप, भवनों के प्रवेश द्वार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा जाएगा। अधिक पैदल आवाजाही वाले क्षेत्रों में लगातार और अवरोधमुक्त फुटपाथ उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। फुटपाथ पर आने वाले अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमण, निर्माण सामग्री, यूटिलिटी बॉक्स, साइन बोर्ड और अन्य अवरोध हटाए जाएंगे।