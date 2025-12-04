Jodhpur News: थाईलैंड घूमने गए 2 बिजनेसमैन दोस्तों की मौत, स्विमिंग पूल में डूबे, परिवार में कोहराम

जोधपुर। थाईलैण्ड के एक रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान जोधपुर के दो व्यवसायी दोस्तों की मृत्यु हो गई। संतुलन बिगड़ने पर एक दोस्त डूबने लगा तो दूसरे दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास किया और दोनों डूब गए। कार्रवाई के बाद दोनों शव बुधवार को जोधपुर पहुंचे। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।