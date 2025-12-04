4 दिसंबर 2025,

जोधपुर

Jodhpur News: थाईलैंड घूमने गए 2 बिजनेसमैन दोस्तों की मौत, स्विमिंग पूल में डूबे, परिवार में कोहराम

जोधपुर के दो व्यवसायी दोस्तों की थाईलैण्ड के एक रिसोर्ट में तैराकी के दौरान डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवारों में कोहराम मच गया।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

मृतक हरीश देवानी और अनिल कटारिया। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। थाईलैण्ड के एक रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान जोधपुर के दो व्यवसायी दोस्तों की मृत्यु हो गई। संतुलन बिगड़ने पर एक दोस्त डूबने लगा तो दूसरे दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास किया और दोनों डूब गए। कार्रवाई के बाद दोनों शव बुधवार को जोधपुर पहुंचे। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।

परिजन ने बताया कि चौहाबो में भट्टी की बावड़ी निवासी हरीश देवानी और रातानाडा निवासी अनिल कटारिया पिछले दिनों अपनी-अपनी पत्नी को लेकर घूमने के लिए थाईलैण्ड गए थे, जहां चारों एक रिसोर्ट में ठहरे थे। गत तीस नवम्बर की शाम दोनों महिलाएं अपने-अपने कमरे में थी। हरीश व अनिल रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में तैराकी करने चले गए।

एक दोस्त का पांव फिसला

इस दौरान एक दोस्त का पांव फिसला और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। वह गहरे पानी में डूबने लगा। यह देख दूसरे दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास किया। इससे वह भी गहराई में डूबने लगा। दोनों दोस्त डूब गए। रिसोर्ट कर्मचारियों को पता लगा तो उन्होंने दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन इनकी जान नहीं बच पाई।

थाईलैण्ड में ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंपे गए। दोनों के शव बुधवार को जोधपुर लाए गए थे। हरीश का व्यवसाय है और अनिल रेस्टोरेंट संचालक थे।

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

