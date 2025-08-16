Rajasthan: जयपुर के युवक की माउंट आबू में डूबने से मौत, नाले में धो रहा था पैर; घर में मचा कोहराम

पुलिस की ओर से एएसआई राजाराम प्रजापत ने घटनास्थल का जायजा लिया। नगर पालिका के आपदा प्रबंधन दल और गोताखोर अल्केश गोयर को भी तुरंत बुलाया गया। अल्केश गोयर और उनकी टीम ने कठिन परिस्थितियों में नाले में उतरकर खोजबीन शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद, गोताखोरों ने जयप्रकाश के शव को पानी से बाहर निकाला। शव को माउंट आबू के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा।