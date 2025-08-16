Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: जयपुर के युवक की माउंट आबू में डूबने से मौत, नाले में धो रहा था पैर; घर में मचा कोहराम

Rajasthan News: राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। जयपुर से घूमने आए एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई।

Aug 16, 2025

Rajasthan News: राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। जयपुर से घूमने आए एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना माउंट आबू से आबूरोड जाने वाले मार्ग पर स्थित जंगल कॉर्नर के पास एक नाले में हुई। मृतक की पहचान जयपुर के झोटवाड़ा निवासी जयप्रकाश, पुत्र बंशीलाल जाखड़ के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर फैल गई।

जानकारी के अनुसार, जयप्रकाश अपने चार अन्य दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने आया था। पांचों दोस्त माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए जंगल कॉर्नर के पास रुके थे। इस दौरान, वे नाले के किनारे पैर धोने के लिए पानी में उतरे। नाले में पानी का बहाव तेज था और सतह फिसलन भरी थी।

फिसलन की वजह से गहरे पानी में गया

इसी बीच, जयप्रकाश का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वे असफल रहे। हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस और आपदा प्रबंधन दल तत्काल मौके पर पहुंचा।

पुलिस की ओर से एएसआई राजाराम प्रजापत ने घटनास्थल का जायजा लिया। नगर पालिका के आपदा प्रबंधन दल और गोताखोर अल्केश गोयर को भी तुरंत बुलाया गया। अल्केश गोयर और उनकी टीम ने कठिन परिस्थितियों में नाले में उतरकर खोजबीन शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद, गोताखोरों ने जयप्रकाश के शव को पानी से बाहर निकाला। शव को माउंट आबू के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा।

यह हादसा लापरवाही का परिणाम

माउंट आबू पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, यह हादसा लापरवाही का परिणाम है। नाले के पास कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई। जयप्रकाश के परिवार को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है। उनके परिजन माउंट आबू के लिए रवाना हो चुके हैं।

