Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां 205 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, 45KM घट जाएगी 2 शहरों की दूरी

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू हर साल देशी-विदेशी करीब 35 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जबकि वर्तमान में माउंट आबू आवागमन का एकमात्र रास्ता आबूरोड-माउंट आबू सड़क मार्ग है। बारिश के दिनों में अक्सर चट्टानें खिसकने और मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों फंस जाते हैं, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी वाहनों को भी समस्या आती है। ऐसे में इस वैकल्पिक सड़क मार्ग के अस्तित्व में लाने की सालों से मांग की जा रही है। अब सांसद लुंबाराम चौधरी के प्रयास से सरकार ने इस मार्ग को स्वीकृति मिली है। इससे जिलेवासियों में खुशी की लहर हैं।