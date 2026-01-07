Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां 205 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, 45KM घट जाएगी 2 शहरों की दूरी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Mount Abu-Gulabganj Road: माउंट आबू आने वाले देश-विदेश के लाखों पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सिरोही जिले में माउंट आबू से गुलाबगंज तक 205 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनेगी। नई सड़क का निर्माण होने के बाद सिरोही से माउंट आबू की दूरी 45 किमी घट जाएगी। इससे जिले के दर्जनों गांवों को भी काफी फायदा होगा।
माउंट आबू-गुलाबगंज सड़क निर्माण योजना की डीपीआर के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सड़क बनाने के लिए वन विभाग की अनुमति ली जानी है। ऐसे में माना जा रहा है कि योजना को धरातल पर लाने में करीब एक साल का समय और लग सकता है।
योजनांतर्गत करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क व पुलियाओं का निर्माण होगा। इसके अस्तित्व में आने से जिलेवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। प्रस्तावित योजना के लिए 205 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। सांसद इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते इस सड़क के धरातल आने की जिलेवासियों को पूरी उम्मीद हैं। गुलाबंगज-माउंट आबू सड़क मार्ग के अस्तित्व में आने के बाद लाखों पर्यटकों के साथ ही जिलेवासियों को भी राह आसान होगी।
वर्तमान में सिरोही से माउंट आबू के लिए करीब 100 किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है। यह मार्ग बनने पर यह दूरी करीब 55 किमी रह जाएगी। वहीं, गुलाबगंज क्षेत्र के लोगों को अनादरा व आबूरोड होकर माउंट आबू आवागमन में भी करीब 60 किलोमीटर रास्ता पार करना पड़ता है। सड़क बनने पर यह दूरी करीब 20 किलोमीटर ही रह जाएगी। इससे पर्यटन स्थल पहुंचने में पर्यटकों व अन्य लोगों के समय व परिवहन खर्च में बचत होगी।
प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू हर साल देशी-विदेशी करीब 35 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जबकि वर्तमान में माउंट आबू आवागमन का एकमात्र रास्ता आबूरोड-माउंट आबू सड़क मार्ग है। बारिश के दिनों में अक्सर चट्टानें खिसकने और मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों फंस जाते हैं, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी वाहनों को भी समस्या आती है। ऐसे में इस वैकल्पिक सड़क मार्ग के अस्तित्व में लाने की सालों से मांग की जा रही है। अब सांसद लुंबाराम चौधरी के प्रयास से सरकार ने इस मार्ग को स्वीकृति मिली है। इससे जिलेवासियों में खुशी की लहर हैं।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीआर बनने पर स्वीकृति के लिए फाइल राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी। इसमें सड़क बनाने में अधिक लागत आने पर स्वीकृत राशि में 40-50 लाख की राशि और बढ़ाई जा सकती है।
माउंट आबू-गुलाबगंज सड़क की डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग की अनुमति मिलना बाकी है। सड़क बनाने के लिए 205 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है।
-रमेश परमार, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबू रोड
