Sirohi News: मंडार में शादीशुदा युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसके पिता चतरा राम कलबी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि महेंद्र अपने परिवार के साथ कृषि कुएं पर बने रहवासी मकान में रहता था। घटना के समय घर के अन्य सदस्य- पत्नी, माता-पिता और बच्चे भी वहीं मौजूद थे, लेकिन महेंद्र ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिससे किसी को तत्काल घटना की भनक नहीं लगी।