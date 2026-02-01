17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi News: मंडार में शादीशुदा युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसके पिता चतरा राम कलबी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Kamal Mishra

Feb 17, 2026

Mandar News

मृतक महेंद्र कुमार (फाइल फोटो)

सिरोही। जिले के मंडार कस्बे में मंगलवार सुबह एक 30 वर्षीय युवक ने कृषि कुएं पर बने मकान के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई दिनेश कुमार रावल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसके पिता चतरा राम कलबी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि महेंद्र अपने परिवार के साथ कृषि कुएं पर बने रहवासी मकान में रहता था। घटना के समय घर के अन्य सदस्य- पत्नी, माता-पिता और बच्चे भी वहीं मौजूद थे, लेकिन महेंद्र ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिससे किसी को तत्काल घटना की भनक नहीं लगी।

ऐसे चला घटना का पता

कुछ समय तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को संदेह हुआ। दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, तब घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है, हालांकि इस कदम के पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है।

परिवार में कोहराम

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा घेराव: कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता हुए घायल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 06:40 pm

Published on:

17 Feb 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi News: मंडार में शादीशुदा युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में दर्दनाक हादसा, नदी के पास मां के साथ 4 महीने का बेटा जिंदा जला, मासूम की सिर्फ खोपड़ी बची

fire, mother and son died in fire, mother and son died in fire in Sirohi, mother and son died in fire in Rajasthan, Sirohi news, Rajasthan news, आग, आग से मां-बेटे की मौत, आग से मां-बेटे की मौत इन सिरोही, आग से मां-बेटे की मौत इन राजस्थान, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

राजस्थान: सांसद लुंबाराम चौधरी की कार बनी आग का गोला, बीच हाइवे पर मची चीख-पुकार; बाल-बाल बची 7 लोगों की जान

Lumbharam Chaudhary
सिरोही

पत्रकारों को भारतीय रेल की यात्रा रियायतें पुनः बहाल हों- सांसद नीरज डांगी

Neeraj Dangi
सिरोही

Maha Shivratri 2026: यह है महादेव का चमत्कारी मंदिर, यहां होती है भगवान शिव के अंगूठे की पूजा

Achleshwar Mahadev Temple, Achleshwar Mahadev Temple Sirohi News, Achleshwar Mahadev Temple Story, Mahashivratri, Mahashivratri 2026, Mahashivratri Special News, Sirohi News, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही न्यूज, अचलेश्वर महादेव मंदिर स्टोरी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि २०२६, महाशिवरात्रि स्पेशल न्यूज, सिरोही न्यूज
सिरोही

 फुटबॉल फ़ॉर स्कूल के तहत फुटबॉल वितरण

तंवरी
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.