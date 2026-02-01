Maha Shivratri 2026: यह है महादेव का चमत्कारी मंदिर, यहां होती है भगवान शिव के अंगूठे की पूजा

माउंट आबू। आबूराज के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट में कई प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें एक अचलगढ़ के पास अचलेश्वर महादेव मंदिर हैं। इस मंदिर में शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यह शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र हैं। यहां हर दिन श्रद्धालुओं की अलग ही रौनक बनी रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व पर तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है। अभी मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है।