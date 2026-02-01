राजस्थान का ‘करोड़पति’ एलडीसी! घर में मिले इतने नोटों के बंडल, ACB अफसर हैरान, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन

एफआईआर दर्ज करने के बाद एसीबी की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। सभी टीमों ने शुक्रवार सुबह एक साथ बीकानेर में जयनारायण व्यास कॉलोनी, जयपुर रोड स्थित वैष्णोधाम के सामने मातेश्वरी एन्क्लेव, गंगाशहर के बागीनाड़ा छींपों का मोहल्ला, पैतृक गांव पुनरासर और आरोपी के पदस्थापन कानासर गांव में पंचायत विभाग के कार्यालय में तलाशी ली। इस दौरान कई दस्तावेज खंगाले गए और जांच के लिए कब्जे में लिए गए। नकदी इतनी अधिक मात्रा में थी कि उसे गिनने के लिए मशीन का उपयोग करना पड़ा।