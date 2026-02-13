13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

राजस्थान से बड़ा वादा करके भूले नितिन गडकरी, अब जनता में रोष, 2 जिलों की बदल सकती है सूरत, जानिए कैसे

निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क की घोषणा को दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसे लेकर क्षेत्र में रोष है और केंद्रीय परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Rakesh Mishra

Feb 13, 2026

Pratapgarh four lane road, Pratapgarh four lane road news, Pratapgarh four lane road latest news, Pratapgarh four lane road update news, Rajasthan four lane road news, Nitin Gadkari, Pratapgarh news, Rajasthan news, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क न्यूज, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क लेटेस्ट न्यूज, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क अपडेट न्यूज, राजस्थान फोरलेन सड़क न्यूज, नितिन गडकरी, प्रतापगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। फाइल फोटो- पत्रिका

प्रतापगढ़। चार जुलाई 2023 को राजस्थान दौरे के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इससे आमजन में रोष व्याप्त है।

गडकरी को भेजा ज्ञापन

नगर के वरिष्ठ अभिभाषक अरविंद कुमार डया ने इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजकर घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घोषणा के बावजूद अब तक फोरलेन निर्माण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

लगातार हो रहे हादसे

उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह सड़क संकरी होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि औसतन प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जिससे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है। ज्ञापन में निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ तक लगभग 162 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित करने की मांग की गई है। साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने तक सड़क की वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर कम से कम 10 मीटर करने का अनुरोध किया गया है।

आदेश जारी करने का निवेदन

अरविंद कुमार ने कहा कि इस सड़क के फोरलेन बनने से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। ज्ञापन में क्षेत्र की जनता की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करने का निवेदन किया गया है।

ये भी पढ़ें

State Highway: राजस्थान के इस स्टेट हाईवे पर खर्च होने हैं 744 करोड़, कहां तक पहुंचा काम, सामने आई बड़ी अपडेट
बांसवाड़ा
State Highway-32, State Highway-32 in Rajasthan, Banswara-Salumbar Road, Banswara-Salumbar Road Latest News, Banswara-Salumbar Road Update News, Rajasthan State Highway Project, स्टेट हाइवे-32, स्टेट हाइवे-32 इन राजस्थान, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड लेटेस्ट न्यूज, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड अपडेट न्यूज, राजस्थान स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / राजस्थान से बड़ा वादा करके भूले नितिन गडकरी, अब जनता में रोष, 2 जिलों की बदल सकती है सूरत, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Operation Andhkar: राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए चलाया स्पेशल ऑपरेशन, वसूला लाखों रुपए का जुर्माना

प्रतापगढ़

Rajasthan: चप्पल में छुपाकर 35 लाख की ड्रग तस्करी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Drugs smuggling in Pratapgarh
प्रतापगढ़

राजस्थान में बड़ी कार्रवाई: जहां बनती थी एमडी ड्रग, वहां अब गरजा पुलिस का बुलडोजर

प्रतापगढ़

राजस्थान के थेवा आभूषणों की अचानक बढ़ी डिमांड, रंगीन कांच पर की जाती है सोने की नक्काशी: जानिए खासियत

Thewa jewellery
प्रतापगढ़

ऑपरेशन चक्रव्यूह: बीच शहर किराना दुकान में चल रही थी MD ड्रग फैक्ट्री, पुलिस ने पकड़ी 5 करोड़ की खेप

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.