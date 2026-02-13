राजस्थान से बड़ा वादा करके भूले नितिन गडकरी, अब जनता में रोष, 2 जिलों की बदल सकती है सूरत, जानिए कैसे

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। फाइल फोटो- पत्रिका
प्रतापगढ़। चार जुलाई 2023 को राजस्थान दौरे के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इससे आमजन में रोष व्याप्त है।
नगर के वरिष्ठ अभिभाषक अरविंद कुमार डया ने इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजकर घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घोषणा के बावजूद अब तक फोरलेन निर्माण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह सड़क संकरी होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि औसतन प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जिससे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है। ज्ञापन में निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ तक लगभग 162 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित करने की मांग की गई है। साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने तक सड़क की वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर कम से कम 10 मीटर करने का अनुरोध किया गया है।
अरविंद कुमार ने कहा कि इस सड़क के फोरलेन बनने से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। ज्ञापन में क्षेत्र की जनता की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करने का निवेदन किया गया है।
