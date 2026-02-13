राजस्थान से बड़ा वादा करके भूले नितिन गडकरी, अब जनता में रोष, 2 जिलों की बदल सकती है सूरत, जानिए कैसे

उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह सड़क संकरी होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि औसतन प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जिससे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है। ज्ञापन में निम्बाहेड़ा से दाहोद वाया प्रतापगढ़ तक लगभग 162 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित करने की मांग की गई है। साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने तक सड़क की वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर कम से कम 10 मीटर करने का अनुरोध किया गया है।