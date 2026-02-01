Operation Andhkar: राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए चलाया स्पेशल ऑपरेशन, वसूला लाखों रुपए का जुर्माना

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घरों और फार्महाउसों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ बिजली चोरी के 35 वीसीआर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें लोगों पर लगभग 23.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।