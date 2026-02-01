ऑपरेशन चक्रव्यूह: एक क्विटंल 27 किलो अवैध डोडाचूरा जब्त, चार आरोपी पकड़े

पुलिस ने बताया कि 31 जनवरी को को थानाधिकारी नगजीराम मय जाब्ता की ओर से पूंगा तालाब पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौराने नाकाबंदी ग्यासपुर की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। जिसके चालक ने अचानक सामने पुलिस जीप व जाप्ता को देख कार को वापस घुमाकर ग्यासपुर की तरफ भगा ले गया।