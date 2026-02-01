Jaipur: जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई छात्रा, पांव कटकर दूर गिरा, मौके पर ही मौत

जयपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में कोचिंग की तैयारी कर रही एक छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह घर से बाजार जाने के लिए निकली थी और रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हो गया। महेश नगर थाना पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान सीमा महावर (28) पुत्री जगदीश महावर, निवासी पृथ्वीपुरा तूंगा के रूप में हुई है।