आचरण से ही हासिल करेंं अखबारों की आजादी

राजस्थान पत्रिका में यह परम्परा रही है कि उसमें किसी विवाद के हर पहलू और हर दृष्टिकोण को स्थान दिया जाता है। विवाद तो आए दिन खड़े होते हैं और अखबारों में खुलकर उनकी चर्चा भी होती है। राजस्थान पत्रिका में यह खासतौर पर विचार रखा जाता है कि हमारी नीति के विरुद्ध आने वाले विचारों को यथेष्ट स्थान दिया जाय। यहां तक कि मेरे विरुद्ध लगाए जाने वाले व्यक्तिगत आपेक्षों को भी प्रकाशन से नहीं रोका जाता। विचारों और समाचारों को इतनी स्वतन्त्रता होना ही चाहिए यह हम लोकतन्त्र की बुनियादी शर्त मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसके बावजूद हमारा अनुभव यह रहता है कि जिस विचार से लोग सहमत नहीं होते, उसके दमन के लिए तरह-तरह की धमकियां देते हैं। वे यह चाहते हैं कि समाचार पत्र अपना कोई मत या विचार नहीं रखें और उसे प्रकाशित न करें। सिर्फ आंदोलनकारियों की बात का ही समर्थन करें। पत्रिका की आवाज किसी भी धमकी से न बंद हुई है और न होगी।

(29 सितम्बर 1972 को 'आवाज न बंद हुई न होगी' शीर्षक आलेख से)