अस्पताल पर एयर स्ट्राइक मानवता पर वार या रणनीतिक दबाव की साजिश

पाकिस्तान को लगा कि जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के संघर्ष में उलझी हुई है और वहां की स्थिति ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा रखी है, तो वह अफगानिस्तान में आम नागरिकों के खिलाफ किए गए अपने अपराधों से बच निकलेगा। भारत का संदेश साफ है कि दुनिया के किसी भी कोने में हालात कैसे भी हों, वह निर्दोष नागरिकों के पक्ष में आवाज उठाता रहेगा- खासतौर पर तब, जब हमला आतंक का निर्यातक पाकिस्तान जैसा देश कर रहा हो। यह सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान आखिर तालिबान के खिलाफ क्यों हो गया, जबकि आज अफगानिस्तान पर शासन कर रहा तालिबान कभी उसका समर्थन पाकर ही सत्ता तक पहुंचा था। जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता 20 साल बाद तालिबान ने संभाली और अमरीका को वहां से हटना पड़ा, तब पाकिस्तान ने इसे 'आजादी का पल' बताया था। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि काबुल से अमरीकी सेनाओं की तय समय से पहले वापसी और तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की सेना की भी प्रत्यक्ष भूमिका रही थी। दरअसल, अब तालिबान पाकिस्तान के इशारों पर चलने को तैयार नहीं है।