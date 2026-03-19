संपादकीयः अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर है नवरात्र

हालांकि, यह भी सच है कि समय के साथ इन पर्वों का स्वरूप बदलता जा रहा है। आडंबर और दिखावे के बीच इनके मूल उद्देश्य कहीं धुंधले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम इन परंपराओं को केवल रस्मों तक सीमित न रखें, बल्कि इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संदेश को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। भारतीय पर्वों को धूमधाम से मनाएं। चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर हमें अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार और पुराने अनुभवों से सीख लेकर नए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर भी देता है। नव वर्ष की शुरुआत में हम इन नौ दिनों को आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीते हैं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होगा, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार होगा।