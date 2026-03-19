सोशल मीडिया क्या वाकई ‘सोशल’ है या मायाजाल?

सोशल मीडिया पर अधिकाधिक लाइक्स और शेयर को शाश्वत सत्य माना जा रहा है। व्यक्ति आज में न जीकर भविष्य के लिए यादें संजोना चाहता है। शोध के अनुसार, 78 फीसदी युवाओं ने झूठे दिखावे या आभासी दुनिया को ही सत्य मान लिया है। यह चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट के प्रति दीवानगी, वीडियो बनाने की आतुरता व आभासी दुनिया में जीने की ललक व्यक्ति को अपनों से दूर कर रही है। सोशल मीडिया के ओवर कम्युनिकेशन यानी हद से ज्यादा बातचीत का नकारात्मक असर युवाओं के दाम्पत्य जीवन पर पड़ा है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है, जिसका इस्तेमाल संयत रूप से न किया गया तो यह परिवार और समाज में विघटन का कारण बन जाएगा। इसका पूर्ण प्रतिबंध तो तर्कसंगत नहीं, लेकिन उम्र विशेष के लिए कुछ प्रतिबंध लगना और एक समय विशेष में इसका बंद रहना, तर्कसंगत है।