जल-संवेदनशील नगर नियोजन की आवश्यकता

डिजिटल एलिवेशन मॉडल: मास्टर प्लान में तकनीकी क्रांति

नगर नियोजन में केवल द्वि-आयामी (2डी) नक्शों और कागजी रेखाचित्रों पर निर्भरता एक गंभीर तकनीकी सीमा है। आधुनिक मास्टर प्लान तैयार करते समय जीआइएस-आधारित 'डिजिटल एलिवेशन मॉडल' का अनिवार्य उपयोग किया जाना चाहिए। डीईएम तकनीक किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति का उच्च-रिजॉल्यूशन त्रि-आयामी डेटा प्रदान करती है, जिससे यह सटीकता से निर्धारित किया जा सकता है कि किस दिशा में पानी बहेगा, कहां जमेगा और कहां रिसेगा। इससे 'जल-जोखिम क्षेत्र' 'जल-प्रवाह मार्ग' और 'जल-भराव क्षेत्र' को मास्टर प्लान बनने से पहले ही चिह्नित किया जा सकता है। शहरी हरित अवसंरचना और स्पंज सिटी तत्वों के डिजाइन के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर रिजॉल्यूशन वाला डीईएम सबसे प्रभावी परिणाम देता है।

इससे भी महत्त्वपूर्ण है 'पेलियोचैनल्स' की पहचान। डीईएम और ट्रिटियम टैगिंग जैसी तकनीकों से प्राचीन भूमिगत नदी-मार्गों को उजागर किया जा सकता है। पश्चिमी गंगा के मैदानों के अध्ययनों से पता चला है कि पेलियोचैनल्स में भूजल पुनर्भरण दर 19-29 फीसदीतक होती है, जबकि सामान्य फ्लडप्लेन में यह मात्र 6-9 फीसदी है। मास्टर प्लान में ऐसे उच्च-रिचार्ज क्षेत्रों को 'नो-कंस्ट्रक्शन इको-जोन' घोषित कर संरक्षित किया जाना अनिवार्य है। डीईएम आधारित विश्लेषण से नदी-नालों में भरे अतिरिक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से सुदूर कृषि या रिचार्ज स्थलों तक पहुंचाने की परियोजनाएं भी तैयार की जा सकती हैं जिससे एक साथ बाढ क़े नियंत्रण और जल-सुरक्षा दोनों साधे जा सकते हैं। इसके समानांतर, वाष्पीकरण नियंत्रण के लिए तैरते सोलर पैनल और विशेष रासायनिक छिडक़ाव के प्रयास हो।

साथ ही, जल को 'मुफ्त की वस्तु' समझने की सामाजिक मानसिकता बदलनी होगी। 'वॉटर ऑडिट' को 500 वर्गमीटर से बड़े वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों के लिए वार्षिक रूप से अनिवार्य किया जाए।

इजराइल विश्व में जल-प्रबंधन का निर्विवाद गुरु है। वहां प्रति व्यक्ति जल खपत मात्र 138 घन मीटर वार्षिक है, जबकि ओइसीडी देशों का औसत 691 घन मीटर है। इजराइल अपने अपशिष्ट जल का लगभग 87फीसदी हिस्सा शोधित कर कृषि और उद्योग में पुनर्उपयोग करता है - दुनिया में यह अनुपात सर्वाधिक है। यदि राजस्थान के शहरी अपशिष्ट जल का आधा भी शोधित कर कृषि को दिया जाए, तो भूजल पर दबाव नाटकीय रूप से कम होगा। चेन्नई ने 2003 में सभी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करके मात्र कुछ वर्षों में भूजल स्तर और जल गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार प्राप्त किया।