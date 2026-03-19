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जलवायु संकटः ऋतुचक्र को समझे बिना समाधान संभव नहीं

दूरदृष्टा कुलिश जीः 14 जून 1995 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित 'मनुष्य ऋतु चक्र को कितना बदल सकता है' आलेख

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भारत

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Ashib Khan

Mar 19, 2026

Rajasthan Patrika

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी

कर्पूर चंद्र कुलिश जी का मानना था कि प्रकृति में मूल रूप से गर्मी और सर्दी ही दो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जिनके उतार-चढ़ाव से वर्षा सहित छह ऋतुओं का निर्माण होता है। कुलिश जी ने कहा था कि आज जलवायु परिवर्तन को लेकर अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं-कहीं धरती के अत्यधिक गर्म होने की चेतावनी है तो कहीं ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की चिंता। उद्योगों की चिमनियों, एसी से निकलने वाली गैसों और बढ़ते प्रदूषण को इसका कारण माना जाता है, साथ ही ओजोन परत और ग्रीनहाउस प्रभाव जैसे शब्द चर्चा में हैं। कुलिश जी का मत है कि ऋतुचक्र प्रकृक्ति के शीत-उष्ण संतुलन से संचालित होता है। इसलिए केवल मौसम की चर्चा करने के बजाय प्रदूषण और विषैले धुएं के मूल कारणों पर प्रहार करना ही जलवायु संकट का वास्तविक समाधान है।

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कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

Published on:

19 Mar 2026 02:49 pm

Hindi News / Opinion / जलवायु संकटः ऋतुचक्र को समझे बिना समाधान संभव नहीं

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