स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी

पोथी बांचै सब कोई, सांच न बांचे कोय।

कुलिश बांच्यो सांच ने, अमर नाम जग होय ।।

धोरा री धरती रो ओ, एक अणमोल रतन कर्पूर।

कुलिश नाम रो दीप जल्यो, मिट्यो घणो अंधियारो।।

कर्पूर बोली रो मारवाड़ी, बातां में धार।

अन्याय सूं कदे ई, नीं मानी कुलिश हार।।

राजस्थान पत्रिका री नींव धरी, सांच रो लेर साथ।

मरुधर रो गौरव बढ्‌यो, जद कलम लीनी हाथ।।

कबीर री वाणी जियां, 'पोलमपोल' रो सार।

कुलिश थारी याद में, झुकै प्रीत सु राजस्थान।।

चेत सवेरे उठ कर देख्या, मरुधर रो इक भान।

कुलिश नाम री जोत जगी जद, जाग्यो राजस्थान ।।

ना कोई राजा, ना कोई पासा, हाथ में बस एक कलम।

जळती धूप में छांव बण्या ओ, मेटण ने जग रा भरम।।

कबीर री वाणी बरती जियां, 'पोलमपोल' री बात।

ऊंच-नीच ने फाड़ फेंक दी, कलम दिखाई जात।।

सौ सालां री रीत सुहाणी, जुग जुग थारो नाम।

राजस्थान री माटी थाने, करें कोटि-कोटि परणाम।।