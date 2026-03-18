स्मृति में… 48 साल पहले पोस्टकार्ड ने दूर की थी चिंता, कॉलेज टॉपर बनने की राह दिखाई

ऐसे समय मैंने 1977 के दौरान ही पत्रिका में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक संस्करण 'इतवारी पत्रिका' के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमित कॉलम में पोस्टकार्ड भेजा। अगले ही संस्करण में मेरा पत्र और मनोचिकित्सक की सलाह प्रकाशित हुई। सलाह थी कि कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखते हुए आशावादी बनूं, कठोर परिश्रम कर विद्याध्ययन पर ध्यान, नियमित व्यायाम व संतुलित भोजन करूं और 'चिंता रहे तो डेल कारनेगी की पुस्तक 'चिंता छोड़ो सुख से जियो' पढूं। उसी दिन से सलाह का पालन शुरू किया।