सच्चा नैरेटिव बना रहीं देश के जासूसों पर आधारित फिल्में

'धुरंधर द रिवेंज' की कामयाबी के बाद वॉर ऑफ नैरेटिव्स पर चर्चा और गर्म हो गई है। जासूस किसी देश के सुरक्षा चक्र के सबसे गुप्त अस्त्र होते है। फिल्मों को दुनिया अब महज मनोरंजन नहीं, सॉफ्ट पॉवर मानती है जो बिना हथियार के इस्तेमाल के दुनिया के मन में यह बिठा देती है कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमजोर। इस लिहाज से धुरंधर सीरीज की दोनों फिल्में अहम हो जाती हैं क्योंकि वे दोहरी पावर से लैस हैं: कंटेंट में जासूसी और इंपैक्ट में नैरेटिव सेटर। सबसे अहम यह कि वे भारतीय जासूसी के अद्भुत सत्य प्रकरणों से प्रेरित हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए अतीत की गलियों में जाना होगा। एक वक्त था जब जेम्स बांड और शर्लक होम्स जैसे जासूस अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को गिरफ्त में लेकर कथित तौर पर दुनिया बचाया करते थे। वो किताबी योद्धा थे, जिनके जरिये अमरीका, ब्रिटेन जैसे देश नैरेटिव सेट कर अपने को दुनिया का मसीहा साबित कर रहे थे। या यों मान लीजिए लोग उन्हें मसीहा मान रहे थे।