आपकी बात: ईवटीजिंग पर अंकुश के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है?

ईवटीजिंग पर रोक लगाने के लिए समाज, कानून और व्यक्तिगत स्तर पर ठोस प्रयास जरूरी हैं। परिवारों में लड़कों को बचपन से ही महिलाओं के सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। समाज के लोगों को भी ऐसी घटनाओं पर चुप रहने के बजाय पीड़ित की मदद के लिए आगे आना चाहिए। छेड़छाड़ को सहन करने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए पीड़ित को तुरंत विरोध कर सहायता लेनी चाहिए। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी व रोशनी की बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है। - प्रवेश भूतड़ा, सूरत