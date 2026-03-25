कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदमों की दरकार

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर चाहे जितना असर पड़ा हो, हमारे यहां उसे कहीं अधिक डरावने ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मकसद समझने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए कि कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो चुके हैं। मार्च के पहले पखवाड़े में घरेलू गैस की खपत 17 फीसद तक गिर गई है। कमोबेश ऐसे घरेलू उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हें बहुत दिक्कत नहीं है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंतजार लंबा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समस्या वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं की है, जिन्होंने कई तरह के टैक्स और अन्य देनदारियों से बचने के लिए गैस की अपनी खपत कम दिखाई है। कम गैस खपत से वे अपना व्यवसाय भी कम दिखाते हैं। ऐसे उपयोगकर्ताओं को नियमों के मुताबिक, उतनी ही गैस मिलेगी जिसके लिए वे अधिकृत हैं। बाकी के लिए चोर-बाजार पर निर्भरता बढ़ी है।