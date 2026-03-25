उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी क्यों?

आइआइटी जैसे संस्थानों में केवल पीएचडी होना पर्याप्त नहीं है। वहां उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र और अंतरराष्ट्रीय शिक्षण अनुभव की मांग होती है। कई बार पर्याप्त संख्या में आवेदन आने के बावजूद चयन समिति 'उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला' कहकर पद खाली छोड़ देती है। भारत के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क अक्सर विदेशों (जैसे अमरीका या यूरोप) के विश्वविद्यालयों या निजी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें न केवल बेहतर वेतन मिलता है, बल्कि शोध के लिए बेहतर स्वायत्तता और संसाधन भी मिलते हैं। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है। एक योग्य विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की तुलना में निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करना 5 से 10 गुना अधिक लाभदायक होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों को दूरदराज के इलाकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। इस कारण कई विशेषज्ञ शिक्षक इस्तीफा दे देते हैं या पद स्वीकार ही नहीं करते।