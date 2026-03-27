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आपकी बात: बच्चों को गलत संगति-व्यसनों से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं?

पाठकों ने इस विषय पर विविध प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। प्रस्तुत हैं उनकी कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं...

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जयपुर

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Opinion Desk

Mar 27, 2026

सही दिशा से सशक्त भविष्य

बच्चों के अच्छे संस्कार, नैतिक शिक्षा और सकारात्मक मित्रों का बहुत महत्व होता हैं। माता-पिता का दायित्व है कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याएं समझें और खुलकर संवाद करें। खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ाएं। डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर नियंत्रण रखें। यदि बच्चों को प्यार, विश्वास और सही मार्गदर्शन मिले, तो वे स्वयं सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। - अमृतलाल मारू, इन्दौर

घर में खुला संवाद हो

बच्चों को व्यसनों से दूर रखने के लिए सबसे पहले घर में खुला संवाद बनाएं। उन्हें निडर होकर अपनी बातें साझा करने का अवसर दें। अच्छी संगति और सकारात्मक माहौल दें। खेल, पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। मोबाइल और इंटरनेट उपयोग पर निगरानी रखें। स्वयं अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। नशे के दुष्प्रभाव समझाएं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, ताकि वे गलत दबाव में न आएं। - संजय माकोड़े, बैतूल

सही संगति और प्यार आवश्यक

जो बच्चे बुरी संगति या व्यसनों की ओर जा रहे हैं, उन्हें सीधे रोकने से लाभ नहीं मिलता। बचपन से उन्हें अच्छे दोस्तों के साथ रखें और उनके माध्यम से सही बातें समझाएं। टीनएजर्स में दोस्ती महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्हें कामों में व्यस्त रखें और प्यार व समझ के साथ धीरे-धीरे गलत आदतों से बचाएं। अकेलापन न होने दें। इस प्रकार, बच्चे कुसंगति और व्यसनों से धीरे-धीरे दूर रह सकते हैं। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)

बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखें

बच्चों को गलत संगति और व्यसनों से बचाने के लिए उनकी गतिविधियों, मित्रों और दिनचर्या पर नजर रखना जरूरी है। मित्रों और उनके अभिभावकों से संपर्क रखें। बच्चों की पॉकेट मनी और खर्च पर ध्यान दें। प्रतिदिन समय निकालकर मित्रवत बातचीत करें और व्यसनों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दें। नियमित निगरानी और संवाद से बच्चे सुरक्षित और सही मार्ग पर रह सकते हैं। - शैलेंद्र टेलर, उदयपुर

मित्रवत व्यवहार अपनाएं

बच्चों को व्यसनों और बुरी संगति से बचाने के लिए उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना आवश्यक है। उन्हें प्यार और समझ के साथ सही मार्ग दिखाएं। बच्चें गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा माहौल और उदाहरण देंगे, वैसा ही वे सीखेंगे। संवाद और समझ से उन्हें सकारात्मक राह पर रखा जा सकता है। - नितिन सादेले, करैरा

दिनचर्या और सामूहिक गतिविधियां

बच्चों को व्यसनों और गलत संगति से बचाने के लिए माता-पिता उनकी दिनचर्या बनाएं और दोस्ती की संगति पर समय-समय पर निगरानी रखें। खेल, सामाजिक और धार्मिक सामूहिक कार्यों में रुचि बढ़ाएं। पौधारोपण या रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। इस प्रकार, बच्चों को सकारात्मक माहौल और संरचना प्रदान कर गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। - आनंद सिंह राजावत, ब्यावर

बच्चों पर नजर रखें

बच्चों को व्यसनों और गलत संगति से बचाने के लिए उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। जानें कि उनके मित्र कौन हैं, कहां जाते हैं और किसके साथ समय बिताते हैं। इससे उनकी दिनचर्या और संभावित बुरी संगति का पता चलता है। नियमित निगरानी से माता-पिता सही समय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। - प्रियव्रत चारण, जोधपुर

अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन दें

बच्चों को सही-गलत की जानकारी दें, नकारात्मक माहौल से दूर रखें और उन्हें सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। प्यार और दोस्ती के साथ व्यसनों के दुष्प्रभाव समझाएं। मोबाइल और इंटरनेट पर नजर रखें। खेल-कूद और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। अच्छे मित्रों के साथ घुलने-मिलने दें और बुरी संगति से दूर रखें। - अशोक कुमार जाणी, बाड़मेर

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Published on:

27 Mar 2026 04:15 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात: बच्चों को गलत संगति-व्यसनों से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं?

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