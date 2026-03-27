आपकी बात: बच्चों को गलत संगति-व्यसनों से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं?

जो बच्चे बुरी संगति या व्यसनों की ओर जा रहे हैं, उन्हें सीधे रोकने से लाभ नहीं मिलता। बचपन से उन्हें अच्छे दोस्तों के साथ रखें और उनके माध्यम से सही बातें समझाएं। टीनएजर्स में दोस्ती महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्हें कामों में व्यस्त रखें और प्यार व समझ के साथ धीरे-धीरे गलत आदतों से बचाएं। अकेलापन न होने दें। इस प्रकार, बच्चे कुसंगति और व्यसनों से धीरे-धीरे दूर रह सकते हैं। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)