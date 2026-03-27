कला माध्यमों की सामर्थ्य का नकारात्मक उपयोग क्यों?

कला जीवन में सौंदर्य का सृजन करती है। कला के मुखर होने में रचनाकार की जीवनदृष्टि और उसकी कल्पना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांच दशक पहले तो इस बात पर बड़ी बहस हुआ करती थी कि 'कला, कला के लिए' नारा देने वाले लोग क्या कला के जन सरोकारों को मुखर करने की सामथ्र्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? यह वो दौर था, जब आपातकाल के कटु अनुभवों की टीस लोगों के मन को अब भी बेकल कर रही थी, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कलाकारों का एक बड़ा समूह आम आदमी के सुख-दुख की बातें करता था और नागार्जुन जैसे कवियों की प्रतिभा लोगों को सुखद आश्चर्य से भर देती थी। ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी रचनात्मक प्रस्तुतियों की धार को भौण्डा करने के कुत्सित प्रयास नहीं हुए। उस दौर में भी ऐसे फिल्म निर्माता हुए, जो अपनी फिल्मों के नाम द्विअर्थी रखते थे। हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कुछ कवि द्विअर्थी तुकबंदियां और चुटकुले सुनाने लगे थे। लेकिन तब से समय की नदी में बहुत सारा पानी बह गया है। तब भौण्डी प्रस्तुतियों के शिकार वो ही लोग होते थे, जो उन्हें देखने या सुनने के लिए प्रस्तुति स्थल पर जाया करते थे। जबकि अब सोशल मीडिया ने हालात बदल दिए हैं।