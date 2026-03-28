प्रसंगवश: यह कैसी गो-सेवा’,‘गो-सेस’ के नाम पर प्रशासनिक असंवेदनशीलता

एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग तंत्र की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि राशि का उपयोग वास्तविक जरूरतों पर ही हो। चारे, चिकित्सा, आश्रय और सुरक्षा पर। केवल घोषणाएं और आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, जमीन पर बदलाव भी दिखना चाहिए।‘गो-सेवा’ केवल नारे और सेस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है। यदि हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद गायें भूखी हैं, तो यह केवल व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि समाज के विश्वास के साथ भी एक तरह से धोखा है। अब समय है कि सरकार इस ‘सेस’ को ‘सेवा’ में बदले, वरना यह मुद्दा केवल सड़कों पर भटकते गौवंश का नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता का बन जाएगा।