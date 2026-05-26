शिक्षा का बाजारवाद और विद्यार्थियों में बढ़ता असंतोष

नकल बना एक संगठित उद्योग

वैश्वीकरण के बाद शिक्षा एक व्यापार और उद्योग का रूप ले चुकी है, जहां नकल भी एक संगठित उद्योग बन गया है। इससे विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ रहा है, जो उन्हें आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। शिक्षा कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है ,जिसे केवल धनवान वर्ग खरीद सके या जिसे कोचिंग संस्थान डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना बेचकर व्यापार बना दें। दक्षिण एशिया में शिक्षा नीति संबंधी जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे उबरने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को मिलकर विचार करना होगा, ताकि समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। पाउलो फ्रेरे का मत था कि शिक्षा में वयस्कों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और शिक्षा उनके परिवेश व समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना भी है, जिससे वंचित वर्ग अपने हालात को समझकर उनके खिलाफ संघर्ष कर सके। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा नीति वास्तव में समाज और परिवेश से जुड़ पाई है? यदि नहीं, तो नकल और डिग्री के व्यापार को रोकना कठिन है।