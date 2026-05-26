विदेश नीति और नेतृत्व के मूल्यांकन में देखें राष्ट्रीय हित

शरद पवार ने देश की विदेश नीति पर आंतरिक राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में जो कुछ कहा है, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक विचार भले ही अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश के सम्मान का प्रश्न आता है, तो राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच दिवसीय विदेश यात्रा को लेकर देश के भीतर राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जिस प्रकार की टिप्पणियां हुईं, उनके संदर्भ में उनका यह मत अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात से शुरुआत करते हुए स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और इटली की द्विपक्षीय यात्राएं कीं तथा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्कैंडिनेवियाई भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन यात्राओं का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को साधना था और विशेषज्ञों के अनुसार इनमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। इसके बावजूद, उनके विदेश प्रवास के दौरान ही राजनीतिक और सोशल मीडिया स्तर पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। इन आलोचनाओं में ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों के विपरीत कार्य किया है। स्पष्ट है कि विरोध अधिकतर राजनीतिक मतभेदों और वैचारिक असहमति के आधार पर था। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि देश के भीतर की राजनीतिक असहमति यदि विदेश तक पहुंचती है, तो वह राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि कई बार हम देशहित की बजाय राजनीतिक या व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देने लगते हैं या फिर वैचारिक दुराग्रह हावी हो जाता है।