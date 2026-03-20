Kota: अजीब दास्तां हैं ये…डॉक्टर बनने के लिए मारामारी, फिर भी हर साल सैकड़ों सीटें रह जाती खाली

आजकल अधिकतर विद्यार्थी केवल क्लीनिकल विषयों में ही करियर बनाना चाहते हैं। वे नॉन-क्लीनिकल विषयों को चुनने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि प्री-क्लीनिकल और पैरामेडिकल विषयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वर्ष इन विषयों की करीब 90 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। इससे कई मेडिकल कॉलेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। सरकार को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को प्री-क्लीनिकल और पैरामेडिकल विषयों की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।

नितिन शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनंता मेडिकल इंस्टीटयूट एंड रिसर्च सेंटर