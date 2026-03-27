अर्थव्यवस्थाओं को संकट की ओर धकेल रहा युद्ध

तेल और गैस केवल ट्रांसपोर्टेशन पर ही प्रभाव नहीं डालते, भोजन और उसकी कीमतों को तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर वह चाहे खेतों पर चलने वाले ट्रैक्टर हों या खाद्यान्न परिवहन के लिए ट्रक, फसलों को खाने योग्य बनाने वाले प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज हों या इन जैसी अन्य इकाइयां। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखें तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से मंगाती हैं, वहां ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने अभी तक डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। भारत अपनी जरूरत की दो-तिहाई नाइट्रोजन खाद के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है इसलिए इस दृष्टि से भारत गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, यदि विकल्प नहीं तलाशे गए तो। यही स्थिति ब्राजील सहित अन्य ब्रिक्स देशों की भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उप-सहारा अफ्रीका के क्षेत्र जो पहले से ही भुखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां यह संकट और गहरा जाएगा। चीन को आज दुनिया के कारखाने के तौर पर देखा जाता है। स्वाभाविक है कि उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।