आपकी बात: अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने चाहिए?

भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लॉन्जिट्यूडल एजिंग स्टडी इन इंडिया (2017-18) के अनुसार करीब 6% वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं, जिनकी संख्या 80-90 लाख तक है। शहरीकरण और पलायन से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार को जोड़ने वाला एक डिजिटल नेटवर्क शुरू करना चाहिए। इसमें जीपीएस डिवाइस, टेलीमेडिसिन, नियमित पुलिस विजिट और साइबर सुरक्षा जागरूकता को शामिल किया जाना जरूरी है। - डॉ. नयन प्रकाश गांधी, मुंबई